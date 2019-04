Tallinki laev seilab elektririkkega

Tallinki Baltic Princess Tallinna sadamas. Foto: Andres Haabu

Tallinki laev Baltic Princess sõidab praegu Stockholmist Turusse nii, et pool elektrisüsteemist ei toimi, kirjutab Iltalehti.

Reisijatel pole lehe teatel siiski põhjust muretseda. Laev jätab vahele Ahvenamaa sadama.

Tallink Silja laeva Baltic Princess elektrisüsteemist pool on rivist väljas. „Üks pool toimib ja teine pool ei toimi,“ ütles Tallink Silja kommunikatsioonijuht Marika Nöjd Iltalehtile.

Marine Trafficu veebikülje andmetel on laeva juhitavus praegu piiratud, Nöjdi sõnul suudetakse laeva siiski turvaliselt juhtida. „Sadamaoperatsioone see pisut mõjutab. See jätab praegu Ahvenamaa vahele. Turu sadamas tulevad puksiirid seda kindlasti julgestama,“ rääkis Nöjd.

Tema sõnul on kõik praegu põhimõtteliselt korras. „Ei ole reisijatel midagi häda ega ole nende turvalisus mingilgi viisil ohus,“ rääkis ta.

Nöjdi sõnul sõidab laev elektririkkest hoolimata tavapärase tempoga. Elektririkke põhjus pole veel teada, kirjutas Iltalehti.