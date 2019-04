Taxify lisas osakapitali üle 20 miljoni

Taxify suurendas osakapitali enam kui 21 miljoni euroni ning palkas globaalse finantsjuhi IPO kogemusega Spotifyst, kuid ettevõtte kaasasutaja Martin Villigu sõnul nad mõne aasta pärast börsile minekuks veel ettevalmistusi ei tee.

Taxify kaasasutaja Martin Villigu sõnul mõtleb nende uus finantsjuht IPOks ettevalmistamisele, kuid praegu on esmatähtis talente värvata. Foto: Andras Kralla

Taxify kaasasutaja Martin Villigu sõnul on osakapitali suurendamise taga töötajate arvu suur kasv. Kuna nüüd Bolti brändinime kasutav Taxify jagab töötajatele aktsiaoptsioone, on neil alates jaanuarist rohkem kui 500 000 osaku asemel osakuid üle 21 miljoni, et nad saaksid neid väljastada rohkem ja paindlikumalt.