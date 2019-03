Bolt värbas Spotifyst finantsjuhi

Taxify vahetas hiljuti nime Boltiks. Foto: Liis Treimann

Bolti finantsjuhina alustas tööd Johan Bergqvist, kes töötas varem Spotify finants- ja varade valdkonna asepresidendina, teatas ettevõte.

“Mul on hea meel, et Johan otsustas meiega liituda – tal on selja taga hiilgav karjäär Spotifys, kus ta kaasas üle kahe miljardi euro väärtuses investeeringuid ja aitas ettevõttel kasvada sadadest töötajatest tuhandetesse, ütles Bolti (endise nimega Taxify) asutaja ja tegevjuht Markus Villig.,

"Bolt jätkab välgukiirusel kasvamist, me kavatseme laieneda uutesse linnadesse ja riikidesse nii Euroopas kui Aafrikas. Seetõttu on väga oluline, et meie finantsjuhil on varasem kogemus kapitali kaasamisel," lisas ta.

Bergqvist vastutab Boltis erinevate ettevõtte kasvuga seotud valdkondade eest, sealhulgas finantside, investeeringute, juriidika ning inimeste ja töökultuuri eest. “Olen kogu südame ja hingega Euroopa tehnoloogiasektorisse panustanud, nii et võimalus Boltiga ühineda ja näha, kuidas sellest ettevõttest saab transpordivaldkonna tõeline liider, on minu jaoks äärmiselt põnev. Bolt on juba väga kiiresti laienenud ja ma panustan hea meelega oma kogemustega ettevõtte senisest veel kiiremasse kasvu,” lisas Bolti finantsjuht Johan Bergqvist pressiteates.

Kuue aasta jooksul, mil Bergqvist Spotifys töötas, kasvas ettevõtte töötajate arv mõnelt sajalt üle nelja tuhande töötajani. Ta kuulus tiimi, kes viis ettevõtte New Yorgi börsile. Seal hinnati Spotify väärtuseks 30 miljardit dollarit, mis teeb Rootsi firmast Euroopa kõige väärtuslikuma idufirma.

Bergqvist on õppinud Stockholmi Ülikoolis õigust ja Rootsi KTH tehnoloogiainstituudis finantsjuhtimist.