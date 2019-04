Ossinovski annab teatepulga üle uuele sotsile

Jevgeni Ossinovski (valges särgis) juhib sotse kuni juunis toimuva erakonna üldkoguni, misjärel saab partei uue esimehe. Foto: Liis Treimann

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Jevgeni Ossinovski ei kandideeri järgmiseks ametiajaks, teatas neli aastat erakonda juhtinud endine minister.

Ossinovski sõnul otsustas loobuda uueks ametiajaks kandideerimisest juba 3. märtsil, kui toimusid tänavused riigikogu valimised.

"Nüüd on aeg teatepulk edasi anda. Olen veendunud, et esimeheks kandideerijaist puudust sel korral ei tule. See on väga hea," ütles Ossinovski, lubades erakonda juhtida 9. juunil Tartus toimuva erakonna üldkoguni.