Kvoodid söövad põlevkivielektri välja

Eesti Energia puhaskasum tegi esimeses kvartalis läbi korraliku vabalanguse Foto: Andras Kralla

Heitmekvootidel on lõpuks oodatud mõju – elektri põlevkivist tootmine on muutunud peaaegu tulutuks ning taastuvenergial on suurem võimalus turul võrdselt kaubelda.