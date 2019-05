IT-teenuse tellija peab reeglid paika panema

Elisa ärikliendiüksuse juhi Margus Vaino (paremal) sõnul Eestis IT-juhtide rentimine, nagu seda Põhjamaades tehakse, veel kuigi populaarne pole. Foto: Andres Haabu

IT halduse teenused muutuvad ettevõtete seas üha populaarsemaks, kuid lõpuni teenust sisse osta ei ole võimalik ning see on seotud riskidega.

“Vastutus teenuste käitamise eest peab alati jääma ettevõtte sisse,” rõhutas IT taristu pakkuja Santa Monica Networksi tehnoloogiajuht Erki Kimber Äripäeva “Äritehnoloogia saates”. “Teadmine, mis on ettevõtte vajadus ning see, mida ja kuidas ning millisel tasemel on vaja teha, tuleb tellijalt,” lisas ta.