Koostöö maailma tippudega nõuab aega ja kannatlikkust

Martin Koppeli (vasakul) ja Andrei Dementjevi juhtimisel jõudis Fortumo lõpuks Amazoni koostööpartneriks. Foto: Anni Õnneleid / Ekspress Meedia

Maailma tippettevõtetega lepinguni jõudmine nõuab aega ja kannatlikkust ning arvestada tuleb ka kultuuriliste eripäradega, tõdes hiljuti Amazoniga lepinguni jõudnud Fortumo üks juhte.

“Amazon on ambitsioonikas, soovib konkureerida Spotify ja Netflixiga, kuid selleks tuleb agressiivselt kasutajaid hankida,” rääkis Andrei Dementjev Äripäeva raadio saates “Kuum tool". “Üks võimalus selleks on teha koostööd mobiilioperaatoritega, et kasutada nende teenust oma platvormi levitamiseks – sisuliselt kasutab Amazon meie kogemust ja tehnilist võimekust ning kohalikku know how’d, et teha asju palju kiiremini, kui see oleks muidu võimalik.”