Raadiohommikus halvad uudised, aga ka lahendused

Soome turistide hulk on sel aastal drastiliselt kahanenud.

8. mai Äripäeva Raadio hommikuprogramm keskendub halbadele uudistele, kuid koos külalistega proovime leida lahendusi.

Välismeedia on Eesti uut koalitsiooni kritiseerinud ja ühtäkki oleme muutunud digi-imedemaast parempopulistlikuks ääremaaks. Koos suhtekorraldaja Maris Hellrandiga arutame selle üle, kuidas Eesti kuvand välismaal on muutunud ja mida selle parandamiseks teha annab.

Esimeses kvartalis langes Eestit külastavate välisturistide arv, eriti drastiline oli Soome turistide arvu vähenemine. Koos Eesti Turismifirmade Liidu peasekretäri Mariann Lugusega arutame, mida selle languse peatamiseks teha annab.

Balti-Saksa Kaubanduskoja hiljutine uuring näitab ohumärke, et Eesti eelised konkurentide ees järjest kahanevad. Ja kui võtta arvesse veel muid nüansse, mida tajub kaubanduskoda igapäevases töös, siis üks on kindel – Eesti peab oma eduloo jätkamise nimel nüüd ja kohe tegutsema hakkama, uue värskuse ja tempo leidma.

Külla tuleb Kaubanduskoja Eesti büroo juht Tarmo Mutso.

Paremate uudiste rubriigis tuleb külla Stockmanni uus turundusjuht Tiina Tali, kellega arutame kaubanduse ja tarbijakäitumise trendide üle.

Stuudios on saatejuht Hando Sinisalu ja uudistetoimetaja Ken Rohelaan.

11.00-12.00 "Finantsuudised fookuses"

Saates tuleb juttu Eesti inimeste valmisolekust ja kogemusest investeerida, põlvkondade vahetusest ja jõukuse üleandmisest ning kuidas privaatpangandus ja portfellihaldus investeerimist toetavad.

Samuti annab värske ülevaate USA ja Euroopa majanduse hetkeseisust Luminori peaanalüütik Tõnu Palm.

Lisaks tulevad saatesse külla Luminor Pangast Kalle Kose ja Monika Melts ning Kawe Kapitali juht Kristjan Hänni.

Saatejuht on Paavo Siimann.

12.00-13.00 "Autosõbrad eetris"

Seekord on lisaks autosõpradest saatejuhtidele Hindrek Männikule ja Tõnu Trammile stuudios eelmisel nädalavahetusel Tallinna lauluväljakul toimunud Sõidame! automessi infojuht Raiko Ausmees.

Saatest saab teada, kas aina internetiseeruvas maailmas on kohta klassikalisele automessile, kas kaks automessi väikeses Eestis on palju või vähe, mis fenomen saadab Toyotat, mis on vahepeal turuliidriks kerkinud Škoda taas absoluutsest müügitabeli tipust kõrvale lükanud ja paljust muust.

Saatejuht on Tõnu Tramm.

13.00-14.00 "Arvude taga"

Saade keskendub kogumikule „Eesti piirkondliku arengu kogumik 2018. Noored Eestis“ ja teeb maakondade kaupa ülevaate noorte hetkeseisust Eestis, muu hulgas noorte ettevõtlusaktiivsuse ja (majandus)arengu seosest EL piirkondades ja Eesti omavalitsusüksustes.

Saates on külas juhtivanalüütik ja statistikaameti-poolne projektijuht Eve Telpt, kes räägib lähemalt kogumiku teemadest, sünnist ja miks üldse selline kogumik Eestis vajalik on. Samuti on külas noorte ettevõtlusartikli autor Märt Leesment ja noor ettevõtja, eAgronoom asutaja Robin Saluoks.

Saatejuht on Liis Amor.

15.00-16.00 "Juhtimislabor"

Saade teeb juttu metoodikast, mis aitab ärilisi väljakutseid paremini lahendada ehk disainmõtlemisest. Seda metoodikat kasutatakse järjest enam ning selle üks silmapaistvamaid juurutajaid on Eestis Luminor Pank. Seda teemat tuleb selgitama Lars Erik Hion, kes on Luminoris juhtinud teenusedisaini meeskonda.

Saatejuht on Kerttu Metsar.

