Toiduainetööstuse investeeringud on languses

Swedbanki tööstusuuringus osalenud toiduainetööstus kavatseb lähiaastail investeerida peamiselt tehnoloogiasse Foto: Postimees/Scanpix

Eesti toidutööstuse sektoris kavandatakse tänavu 16% vähem investeeringuid kui aasta tagasi, kuid positiivne on, et põhifookuses on investeeringud kaasaegsesse tehnoloogiasse, selgub Swedbanki sektoriuuringust.

Panustatakse peaasjalikult automaatsetesse liinidesse ja kasvav trend on investeeringud robotitesse. Lisaks tehakse investeeringuid ERP-süsteemidesse, erinevatesse anduritesse ning uue põneva valdkonnana e-poodide arendusse, teatas pank.

„Hea meel on näha, et 69% sektori ettevõtetest plaanib lisandväärtust kasvatada läbi automatiseerimise ning neli ettevõtet kümnest plaanib seda teha koostöös teadus- ja haridusasutustega. Lisandväärtust planeeritakse kasvatada järgmise kahe aasta jooksul 9%, mida on aga mõnevõrra vähem oodatavast tööjõukulude kasvust,“ kommenteeris Swedbanki toiduainetööstuse sektori juht Oliver Olt uuringu tulemusi.

Oliver Olti sõnul on toiduainetööstuse sektori kindlustunne mõõdukas. Ligikaudu 80 protsenti vastanutest plaanib kasvatada nii käivet kui kasumit. Keskmiselt oodatakse käibe kasvu 2,5%, mida on siiski kaks korda vähem kui aasta tagasi.

Lisaks tunnetavad ettevõtjad tööjõupuuduse jätkuvat kasvu – viiest vastajast kolm tunneb puudust just erialase kvalifikatsiooniga spetsialistidest ning palgakasvu prognoos on kõigi aegade kõrgeimal 6,3% tasemel.

Swedbanki tööstusuuringus osales 39 toiduainetööstuse sektori ettevõtet, kelle kogukäive oli 2018. aastal üle 845 miljoni euro.