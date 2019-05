Ülemiste terminali uuel konkursil probleemid autoriõigustega

Katrin Koovi sõnul peavad Ülemiste terminali kavandajad varem-või hiljem eelmise konkursi võitjatega autoriõigustes kokku leppima. Foto: Postimees/Scanpix

Hanketingimuste rikkumise tõttu ebaõnnestunud Ülemiste reisiterminali arhitektuurikonkurss korraldati uuesti, kuid arhitektide hinnangul on tegemist eelmisel konkursil osalenud võidutöö autorite autoriõiguste rikkumisega.

Arhitektide Liit jättis uue konkursi tingimused kinnitamata, sest Rail Baltic Estonial (RBE) ei ole eelmise võistluse võitjate nõusolekut kasutada uue võistluse lähteülesandes teatud lahendusi 3+1 planeeringust, mis on juba ka välja ehitatud, kirjutab Postimees.

"Me arutlesime, et kui vana asjaga ei saa edasi minna, tuleks uus konkurss välja kuulutada, aga vana töö autoritega tuleks selles kokku leppida," ütles lehele liidu juht Katrin Koov ja lisas, et kui RBE ei võta vastutust, siis uue võistluse võitja peab ikkagi hakkama eelmise töö autoriga läbirääkimisi pidama.

RBE juhi Riia Sillave hinnangul aga kellegi autoriõigusi ei riivata: "Uue ideekonkursi tingimustes on kirjas, et olemasolevaid valmis ehitatud osi, nagu trammiteed, pole lubatud muuta. Sellega oleme leidnud autoriõiguste teemale vastuse."

