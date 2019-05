Eesti kinnisvaraarendaja ehitab valusa kogemuse najal Kaliningradi elurajooni

Kinnisvara arendusettevõtte Hammerhead rajab Venemaale Kaliningradi elamukvartalit, kirjutab kinnisvarauudiste portaal. Suurimad probleemid on olnud seotud finantseerimise ja ehitusettevõtte leidmisega.

Scandic Park Kaliningradis Foto: Hammerhead

"Ükskõik kui kindlalt me ennast täna Venemaal tunneme, tajume selgelt seda, et keskkond ei ole riskivaba,“ rääkis Hammerheadi juhatuse esimees Allan Kool saates "Eetris on ehitusuudised".