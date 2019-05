Kümme Danske juhti said kahtlustuse

Taani prokuratuur on sihikule võtnud esimesed Danske juhid Foto: Reuters/Scanpix

Taani prokuratuur on esitanud 10 Danske juhile kahtlustuse suure rahapesuskandaali tõttu panga Eesti filiaalis.

Nende kümne seas oli ka endine tegevjuht Thomas Borgen, kes astus tagasi mullu oktoobris, vahendab Reuters Taani ajalehte Berlingske, mis tugines omakorda nimetutele allikatele.

Kahtlustused on seotud 200 miljardi euro ulatuses kahtlase raha liikumisega läbi Danske panga Eesti haru ajavahemikus 2007 ja 2015.

Teisipäeval kirjutas Taani leht Borsen, et Borgeni advokaadi sõnul oli tema kliendile esitatud kahtlustus ning tema kodu läbi otsitud. Taani prokuratuur kolmapäevaste lugude kohta kommentaare ei andnud.

Ühtegi Danske panga nõukogu liiget kahtlustuse saanute seas ei ole, kirjutas Berlingske. Danske tegevuse kohta on avatud uurimine mitmes riigis, sealhulgas USAs.

Eesti süüdistusse lisandus nimesid

Peale mitteresidentidega tegelenud divisjoni juhtinud Juri Kidjajevi on Eestis prokuratuuri luubi all panga endised suhtehaldurid. Oksana Lindmets, Anatoli Ivanov, Anna Kurilenko, Natalja Komarov, Jevgeni Agnevštšikov, Mihhail Murnikov, Marko Teder, Olga Tšetverikova ja Erik Lidmets. Värske info kohaselt on rahapesukahtlustuse saanud veel kaks nime: Elena Kornett ja Anna Kollo, kinnitas Äripäevale riigiprokuratuur.

Eelmise aasta lõpus, kui prokuratuur esimesed kahtlusalused avalikuks tegi, ütles peaprokurör Lavly Perling, et kahtlustatavete ring pigem suureneb. "Kellel on soov tulla ja rääkida oma osalusest skeemist, selle abistamisega hiljem arvestatakse," kutsus ta üles.

Eelmise aasta lõpus, kui need nimed avalikuks tehti, andis Äripäev pikema ülevaate, kellega on tegemist.

Oksana Lindmetsast kirjutas Äripäev juba läinud aastal, kui kirjeldas, kuidas Eesti Danske Bakuus miljardite pööritajad kliendiks värbas. Dokumendid näitasid, kuidas kontode avamine käis Bakuus ja selleks kasutas Danske sealset esindajat või lennutas panga esindaja kohale Eestist. Eesti Dansket esindas ehk allkirjastas pabereid Oksana Lindmets. Hiljem töötas Lindmets rahapesu tõttu kinni pandud Versobankis mitteresidentidest korporatiivklientide osakonna juhataja kohusetäitjana.

Kuidas ta Danskes töötades Aserbaidžaani Laundromati peategelastega tegeles, Lindmets Äripäevale kaks aastat tagasi ei rääkinud. „Ma ei tööta enam Danske pangas. Ma ei kommenteeri midagi seoses sellega,“ vastas Lindmets toona, kui ajakirjanik ütles, et soovib naise Danskes töötamise aja kohta küsimusi esitada. Kui ajakirjanik mainis, et tunneb huvi just Lindmetsa Bakuus käimise vastu, sekkus Lindmets poole lause pealt. „Ei kommenteeri.“

Elu üllatab

Danske üks endine töötaja ütles eelmise aasta detsembris, et kõige ootamatum kahtlusalune on Juri Kidjajev. „Elu on täis üllatusi.“

Erik Lidmets lahkus Danskest umbes kaheksa aastat tagasi. Pangas loeti seejärel töötajatele sõnad peale: järgige juhendeid. „Kuidas klientidega töötada.“ Rohkem töötajatele ei öeldud. Äripäevaga suhelnud allikas mäletab ähmaselt, et samal ajal võis ka Marko Teder pangast lahkuda.

Mihhail Murnikovi meenutatakse kui elukunstnikku, kes pangasisestes kontrollides silma ei jäänud. „Ekstravertne, aktiivne ja enne ütleb, kui mõtleb. Inimene, keda on raske raamidesse suruda."

Tööta jäänud haldur

Olga Tšetverikova käis läbi vilepuhujast Howard Wilkinsonist rääkivast artiklist, mis kirjeldas, kuidas oli Tšetverikova seotud ühe Putini lähiringiga seostatud ettevõttega. Putini lähedastega õnnestus kokku viia paarkümmend firmat. Nendest ühe, Lantana Trade’i teenindamine maksis Tšetverikovale töö pangas. Lantana Trade sattus 2013. aasta suve lõpus pangasisese kontrolli hambusse. Selgus, et firma kohta pole vajalikke dokumente. Seejärel taheti läbi kammida kogu Tšetverikova töö.

Asi liikus järelkontrolli, milleks oli loa andnud toona majast ära olnud panga juhti Aivar Rehet asendanud juhatuse liige Tõnu Vanajuur. Äripäevale polnud Tšetverikova kordagi varem vastanud, kuid eelmise aasta detsembris võttis ta võttis ta kõne vastu. „Väga vabandan, ma ei taha ega saa ajakirjandusega rääkida,“ lausus Tšetverikova. „Soovin teile ilusat päeva ja jõuluaega, aga sel teemal ma küll ei räägi.“