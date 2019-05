Raadiohommikus mikrokorterite ärist ja kiirest hinnarallist

Kortermaja. Foto: Andras Kralla

Neljapäevases hommikuprogrammis räägime viimastel aastatel populaarsust kogunud mikrokorterite ehitamisest ja neisse investeerimisest.

Kas see äri enda ka reaalselt ära tasub ja nõudlust korterite järele edaspidi jagub, uurime väikekorteritesse investeerivalt ja neid haldavalt ettevõtjalt Jelisei Lokotarilt.

Lisaks räägime kiirest hinnarallist ja selle mõjust Eesti majandusele ning ettevõtetele. Teemat aitab lahata rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna analüütik Kristjan Pungas.

Teeme ülevaate ka sel nädalal alanud Tallinna Sadama kohtuasjast ja esimestel istungitel toimunust.

Hommikuprogrammi veavad Ken Rohelaan ja Birjo Must.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega.

11.00-12.00 "Globaalne pilk"

Saate teema on tuumajaamad. Viimasel paaril kuul on Eesti meediasse tasapisi hiilinud jutt tuumajaama vajalikkusest. Räägitakse, et ehitada võiks neljanda generatsiooni väikse tuumajaama, mis põhineks sulasoolade tehnoloogial. Mida see tähendab ja mis on selle ohud? Kuidas hoiustada aga tuumajäätmeid? Neile ja paljudele teistele tuumajaamaga seotud küsimustele leiame saatest vastused.

Saatekülaline on Keemilise Bioloogia ja Füüsika Instituudi vanemteadur Andi Hektor. Saadet juhib Äripäeva ajakirjanik Pille Ivask.

12.00-13.00 „Fookuses: Euroopa Parlamendi valimisdebatt“

Neljandas debatisaates on vastamisi Eesti 200 esinumber Lauri Hussar ja Isamaa kandidaat Kätlin Kuldmaa. Räägime sellest, kui funktsionaalne Euroopa Liit tänasel päeval on, kuidas parandada konkurentsivõimet võrreldes muu maailmaga, kas Euroopa Liit liigub üha enam Saksamaa-Prantsusmaa otsustustelje suunas ning millised küsimused peaksid olema tsentraalselt lahendatud, millised mitte.

Saatejuht on Priit Pokk.

13.00-14.00 "Nimed müügitahvlil"

Selles saates keskendume eesmärgi elluviimisele. Öeldakse, et mida mõõdad, seda saad! Mida on vaja teha selleks, et jõuda soovitud tulemuseni? Millised mõõdikud ja tegevused on olulised? Millal analüüsida kvalitatiivseid tegevusi ja millal kvantitatiivseid? Alati on olemas juurtegevus ehk kõige tähtsam tegevus. Head sooritust on alati võimalik mudeldada ja võtta see mudel igapäevaste tegevuste aluseks. Räägime müügitarkvara vajalikkusest ja sellest, kuidas müügitarkvara aitab meeskonnal areneda.

Saadet veavad Urmas Kamdron ja Silver Rooger.

15.00-16.00 „Viimane mudel“

Räägime asjade internetist, võttes näitena Tallinna Sadama ning sealse veevõrgu jälgimise digitaliseerimise – mis probleemi asjade internet lahendab ning mis võimalused selleks on. Samuti kõneleme, kuidas hinnata seadmete usaldusväärsust ja vastupidavust, mida silmas pidada tehnoloogiate valikul, mis on peamised väljakutsed asjade interneti kasutusel ning kuidas hinnata majanduslikku otstarvekust.

Külas on Tallinna Sadama energeetikaosakonna juhataja Taavi Tilk ning Telia asjade interneti valdkonna juht Toomas Kärner.

Saatejuht on Priit Pokk.

Kuulake Äripäeva Raadiot sagedusel 92,4 Mhz või järelkuulamisel aadressil raadio.aripaev.ee