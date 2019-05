„See hagi on nagu kirss tordil"

Tallinna Sadama altkäemaksuloos süüdistatavate kaitsjad püüdsid täna kohtus prokuratuuri väiteid ümber lükata. Eriti teravalt kritiseeris kohtusaalis Tallinna Sadama tsiviilhagi Ain Kaljuranna kaitsja Paul Keres.

Tallinna Sadama endise juhi Ain Kaljuranna kaitsja Paul Keres (vasakul) ütles, et prokuratuur on altkäemaksu süüdistuse esitanud vale kvalifikatsiooni järgi. Foto: Liis Treimann

Tallinna Sadama kohtuasjas mängisid süüdistatavate kaitsjad oma kaitsekõned selle peale, et prokuratuur on esitanud süüdistuse vale kvalifikatsiooni järgi. Nimelt väidab prokuratuur, et Tallinna Sadama eksjuhid Ain Kaljurand ja Allan Kiil võtsid altkäemaksu ametiisikutena, kuna Tallinna Sadam on riigile oluline taristuettevõte. Seega täitsid Kiil ja Kaljurand oma ametis avalikke ülesandeid ja seega on neid võimalik süüdi mõista altkäemaksu võtmises.