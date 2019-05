Uuenduskuuri teinud e-maksuamet jukerdab

ID-kaardi tõrgete tõttu on häiritud ka e-maksuameti töö Foto: ERIK PROZES, Postimees/Scanpix

Maksu- ja tolliameti e-maksuametisse sisselogimisel esineb probleeme, takistatud on nii ID-kaardi kui Mobiil-IDga e-teenustesse sisenemine ja digitaalallkirja andmine.

Probleemid on sedavõrd keerulisemad, et just reedel kukub eelneva kuu tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsiooni (TSD) tähtaeg.

Tulenevalt tõrgetest lubas maksu- ja tolliamet mõistvalt suhtuda sellesse, kui sel kuul esitada TSD hilinemisega. „Ootame veel veerandit deklaratsioonidest ja kuna pärast MTA infosüsteemide katkestust on esinenud tõrkeid esitamise keskkonda sisenemisel, siis suhtume mõistvalt, kui TSD esitada hilinemisega. Võimalusel soovitame tasuda maksud tänase päeva jooksul ja deklaratsioon esitada hiljem järele," ütles MTA teenuste osakonna juhataja Triin Raaper teate vahendusel.

Samuti suurendab koormust see, et paljud raamatupidajad püüavad just praegu deklaratsiooni esitada, sest 3.–8. maini oli e-maksuamet üldse suletud uuenduste sisseviimise tõttu.

Sellele lisanduvad üleriigilised probleemid ID-kaardiga. Mobiil-ID on aga tagasi töös. "Täna hommikul taastas SK ID Solutions Mobiil-ID teenuse Eestis ja Leedus täies mahus. Teenuse tõrked olid tingitud ebaõnnestunud tarkvaravärskendusest," teatas SK ID Solutions.