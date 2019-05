Google maksis Eestis maksudeks üle miljoni

Internetihiiu rakendustepoe käibeks deklareeriti mullu pealt 6 miljoni euro Foto: EPA

Eestis on üks äri, mille pealt tehnoloogiahiid Google ka makse maksab, selleks on rakendustepood Google Play.

Nimelt haldab Google'i rakendustepoodi ettevõte nimega Google Commerce Ltd. Iirimaal registreeritud ja töötajateta firma on Eestis lõpptarbijale müünud piisavalt tooteid, et muutuda siin käibemaksukohustuslaseks.

Maksu- ja tolliameti andmetest selgub, et käivet deklareeris Google Commerce Ltd möödunud aastal 6,2 miljonit eurot ning riigimakse tasus 1,2 miljonit ehk 20% käibelt. Aasta algus on samuti alanud lennukalt: deklareeritud käive ületab 2 miljonit eurot ning makse tasuti 400 000 eurot. Tegemist on auditeerimata ja konsolideerimata numbritega.

Ka Facebookilt laekus natuke raha

Ainus Facebookiga seotud ettevõte maksuameti nimekirjas on Facebook Payments International Ltd, mis maksis möödunud aastal riigimakse 150 000 eurot. Ettevõte ei ole registreeritud käibemaksukohuslaste registrisse.

Lisaks Google Commerce'ile leiab maksu- ja tolliametile riigimakse maksnud või siin käivet deklareerinud ettevõtete nimekirjast ka ettevõtted nagu Google Technology Inc, mis möödunud aastal tasus ligikaudu 50 eurot, ning Google Voice Inc., mille maksukoormuseks osutus ligikaudu 200 eurot.

Seevastu Amazoni kontserni juriidilisi isikuid leiab maksuameti statistikast pealt tosina, esimeses kvartalis tasusid need ettevõtted ühtekokku 170 000 eurot.

Nii Google'i kui Facebooki põhitegevus Eestis on reklaamimüük, mis Kantar-Emori hinnangul ulatus möödunud aastal 13 miljoni euroni. Möödunud aastal kasvas internetihiidude reklaamikäive Eestis 38 ja tunamullu 40 protsenti, teatas uuringufirma esmaspäeval. Kantar Emor tugines kahe suurima välismaise reklaamikanali teenitud summade kokkulöömisel 16 Eesti suurema meedia- ja digiagentuuri teabele.