Handelsbanken paneb Eestis, Lätis ja Leedus uksed kinni

Handelsbankeni peakontor Stockholmis. Foto: Reuters/Scanpix

Handelsbanken lõpetab äritegevuse Eestis, Lätis ja Leedus ning sulgeb kontorid Tallinnas, Riias ja Vilniuses.

Teates seisab, et vaatamata efektiivsuse otsimisele ei ole tegutsemine piirkonnas toonud piisavalt häid tulemusi, vahendab Reuters. Kasumlikkus on madal ja kulud on liiga kõrged. Lisaks sellele on muutunud klientide käitumine ning oleks vaja teha investeeringuid. Selle kõige tõttu on pank otsustanud, et 2020. aastaks pannakse piirkonnas ärile punkt.