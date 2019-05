Jamie Oliveri restoranikett kõrbes põhja

Jamie Oliver Philipsi köögitehnikat reklaamimas. Foto: WALTERSCHEID/AGENCY PEOPLE IMAGE

Staarkokk Jamie Oliveri restoranikett läks pankrotti, seades löögi alla 1300 töökohta, kirjutab BBC.

Restoranide gruppi kuuluvad Jamie Itaalia restoranide kett, Barbecoa ja Fifteen, mille rahaasjade ülevaatajaks on määratud KPMG. Kokku hõlmab see 25 restorani.

Jamie Oliver ütles, et hindab seda, kui raskelt see uudis kõiki lööb, ja ühtlasi tänas ta kliente, kes on restorane viimasel aastakümnel toetanud. „On olnud suur rõõm teid teenida,“ ütles ta.

Jamie Oliver Holdings jätkab tegevust, samuti Oliveri teised firmad.

Jamie Oliver on kuulus oma kokaraamatute ja telesaadete poolest, mida näidatakse kümnetes riikides. Ta on ka tuntud tervisliku toidu eest võitlejana, sealhulgas on ta seisnud tervislike koolilõunate eest.

Tema restoranikett on High Streeti muutumise viimane ohver. Jamie Oliveri restoranid vaevlesid raskustes juba paar aastat ja osa tema Itaalia restoranidest suleti. Gordoni õigusbüroo partneri Simon Mydlowski sõnul ei suutnud Jamie Oliver muutuvate trendidega sammu pidada. „Et selles sektoris edukas olla, tuleb kogu aeg muutusi teha, alates menüüst kuni joogivalikuni, et kliente enda juures hoida.“

„Sattudes silmitsi kallima rendiga, toiduainete hinnatõusuga ja kasvava konkurentsiga, on vaja restoranidel tugevamalt eristuda. Sellega saavad paremini hakkama väiksemad restoranid, millel on suurem vabadus ja paindlikkus.“