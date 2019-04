Koolilapsed peavad saama korralikku toitu

Kui koolitoidu toetust pole viis aastat tõstetud, mistõttu toit muutub kehvemaks, on olukord käest lastud ja aeg midagi ette võtta, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Äripäeva kaanelugu toob välja probleemi, et Tallinnas vähendavad ettevõtjad laste koolitoidu portsudes lihakogust ja lahjendavad kastet jahuga, Poola juur- ja puuviljad võimutsevad, Eesti (mahe)toiduainetest võib vaid unistada. Põhjenduseks tuuakse, et Tallinna linn pole viis aastat koolitoidu toetust tõstnud, samal ajal kui toiduainete hinnad, tööjõu-, elektri-, transpordi- jm kulud on oluliselt tõusnud.