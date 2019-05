Raadiohommikus: fookuses europarlamendi valimised

Euroopa Liidu lipp Foto: Raul Mee

Äripäeva raadio hommikuprogrammis on külas Ahto Lobjakas, kellega räägime europarlamendi valimistest ja paremäärmuslusest.

Kaleidoskoobi olulistest välisuudistest paneme kokku ajakirjanik Liina Laksiga. Toome ka värske ülevaate ärevatest sündmustest aktsiaturgudelt.

Hommikuprogrammi veavad Priit Pokk ja Igor Rõtov.

Päev jätkub nelja saatega:

11.00-12.00 „Kasvukursil“. Aasta on möödunud suure tähelepanutormi all vastu võetud GDPRi rakendumisest, mis on juba muu hulgas toonud 50 miljoni eurose trahvi Google’ile. Saates kõneleme, kuidas on määrus ettevõtete poolt vastu võetud ning kui palju on reaalsus kooskõlas paberile panduga. Samuti räägime sellest, mida ettevõtja peaks teadma ePrivaatsuse üldmäärusest, mis muutused ootavad digiturundust ees aasta lõpus, kuidas kaitsta ettevõtet küberrünnakute eest ja palju muudki. Külas on Grant Thornton Baltic IT-juht Arko Kurg ja andmekaitsespetsialist Maili Torma. Saatejuht on Priit Pokk.

12.00-13.00 „Ideest kasumini“. Endine poliitik Karel Rüütli hakkas pärast poliitikast lahkumist koos abikaasa Meryliniga tootma looduslikku ja uuenduslikku kodukeemiat. Nende kaubamärk on Mulieres ja räägime saates, kuidas nende enda pere mure selle ettevõtte sünnitas, kuidas saada müügile jaekettidesse ning kuidas määrata hinda tootele, mida turul seni pole. Saadet juhib Rivo Sarapik.

13.00-14.00 „Kullafond“. Mis on see üks asi, millega ettevõtja peab tegelema ja millest on enim kasu - sellest rääkisid saates ettevõtjad Timo Porval ja Risto Sulu. Saatest selgub, kuidas see tähtsaim tegevus üles leida, kuidas tähelepanu eemale kiskuvatest segajatest vabaneda ning keskendumist raudrusikana tugevana hoida. Saatejuht on Rivo Sarapik. Saade jõudis esimest korda Äripäeva Raadio eetrisse 2018. aasta alguses.

15.00-16.00 „Juhtimislabor“. Persoonibränd ehk isiku kuvand kujuneb igast inimesest niikuinii. Küsimus on pigem selles, kas laseme teisel selle kuvandi luua või tahame ise end defineerida. Kuidas ennast kui brändi üles leida ja avalikkusele kommunikeerida? Saatekülalised on Signe Ventsel, Kaileen Mägi ja Rain Tunger. Saadet juhib Keit Ausner.

Kuula raadiot otse SIIT.