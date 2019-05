Simson: sellisel kujul väliskaubanduse ministri kohal pole mõtet

Kui väliskaubanduse minister ei täida oma töökohustusi, siis pole sellist ministrit vajagi, andis Äripäeva raadios mõista Keskerakonna fraktsiooni juht Kadri Simson.

Keskerakonna fraktsiooni juhi Kadri Simsoni sõnul on IT- ja väliskaubandusministri ametis oleval isikul vaja käia välismaal ettevõtjatele uksi avamas. Foto: Andras Kralla

Kadri Simson rääkis, et ta nägi oma majandusministri ametiajal kõrvalt IT- ja ettevõtlusministri tööd, mida tegi esmalt Urve Palo ja seejärel Rene Tammist. "Võin kinnitada, et selle ministri roll on avada Eesti ettevõtjate uksi välismaal, mida ettevõtjate delegatsioonid ei suudaks ilma ministrita teha," ütles Simson Äripäeva raadiosaates "Poliitikute töölaud".