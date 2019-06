Aasias on tapetud miljoneid sigu

Sead on ohus igas riigis. Foto: Erik Prozes

Aasias leviva Aafrika seakatku tõelist ulatust ei tea keegi, sest seapidajad ja ka riigid ise varjavad andmeid taudijuhtumite kohta, kartuses raha kaotada.

Kõigepealt saabusid Hiinast teated, et miljoneid Aafrika seakatku haigestunud sigu on tapetud ja haiguse levikule ei suudeta piiri panna, kirjutas Helsingin Sanomat. Seejärel teatas jaanuaris katkujuhtumitest naaberriik Vietnam, sealt edasi Kambodža, Mongoolia ja Hongkong. Eelmisel nädalal teatas Vietnam, et tapetud on 1,7 miljonit siga ehk 5 protsenti kogu riigi seakarjast.