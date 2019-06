Euroopa Liit suunab eri pankade kontosid ühte keskkonda

Kui seni on aastaid harjutud pangakontot vaatama ja sellelt arveldama vastava panga keskkonna kaudu, siis sügisest peaksid pangad hakkama pakkuma võimalust hallata ka konkurentide kontosid. Foto: Erik Prozes

Pangad pingutavad, et saada suve lõpuks valmis rakendus, mis võimaldab kliendil ühte internetipanka sisse logides näha kontojääke teistes pankades, kus tal arved on.

Samuti peaks klient saab ühe panga kontole logituna arveldada teises pangas asuvalt kontolt – seda nõuab septembrist avanev pangandusturg, mis lähtub Euroopa pangandusdirektiivist, vahendab ERR.

Kui klient ise nõusoleku annab, saab ta ühte internetipanka sisse logides ülevaate kontoseisust kõigis pankades, kus ta kontot omab – näiteks SEBsse logides näha kontojääke ka oma Swedbanki ja LHV arvetel –, ning otsustada, et Amazonist raamatuid tellides tasub ta just Swedbanki arvelt, ehkki on sisse logitud SEB internetipanka või äppi.

