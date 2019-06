Tallinnasse lubatud muusikafestival jääb ära

Foto: Madis Sinive / Eesti Meedia / Scanpix

Pankrotistunud Weekendi festivaliga seotud Sweet Spoti festival jääb ära, kuigi pidi toimuma juba juuni lõpus.

Seda kinnitas Delfile Piletilevi juhatuse esimees Jaanus Beilmann. "Tegelikult pidid Sweet Spoti korraldajad täna kell 17 selle info avalikustama, et festival jääb ära," märkis Beilmann. Pileti ostnud inimesed aga muretsema ei pea, Beilmann ütles, et kirjavahetusest ürituse korraldajaga sai ta aru, et piletid ostetakse tagasi.