Katre Kõvask tulevasest tööst: inimene teeb plaane, jumalad naeravad

Katre Kõvask on paarkümmend aastat juhtinud toiduvaldkonna ettevõtteid. Foto: SANDER ILVEST

Nii võttis kokku oma edasiste plaanide ja tulevase ameti tutvustamise hiljuti Tere piimatööstuse juhi ameti maha pannud ja 20 aastat tippjuhina tegutsenud Katre Kõvask Äripäeva raadio saates "Juhi jutud".

Mai alguses Tere juhi ametist lahkunud Kõvask ütles saates (kuula saadet siit), et sellest ajast saadik on paljud ettevõtted teda üles leidnud ja uus amet on ka välja valitud. „Kes soovib juhtimisteenust, kes päästeplaani, kes soovib midagi ehitada, muuta ja arendada. Väga põnev aeg on olnud ja nüüd ongi koht, kus tuleb valida,“ selgitas ta. „Sügisest tahaks ametisse asuda ja selle kõrval aktiivse investorina olla ka La Muus. Võib-olla sinna tekib veel üks-kaks samasuguse profiiliga ettevõtet juurde. Aga selle kõige juures ma ütlen, et inimene teeb plaane, jumalad naeravad.“