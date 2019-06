Paigas: alkoholiaktsiis langeb 25 protsenti

Õlle, siidri ja kange alkoholi aktsiisimäär langeb mõne nädala pärast. Foto: Veiko Tõkman

Riigikogu võttis tänasel istungil vastu seaduse, millega langetatakse 1. juulist õlle, siidri ja kange alkoholi aktsiisimäärasid 25 protsenti.

Isamaa fraktsiooni, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ja Keskerakonna fraktsiooni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus näeb ette vähendada 25 protsenti õlle, siidri ja kange alkoholi aktsiisimäärasid piirikaubanduse ohjeldamise eesmärgil.

Eesti inimesed peaksid tarbima vähem alkoholi ja hoidma tervist, aga selle kõrval tuleb vaadata ka riigieelarvesse laekuvaid tulusid, ütles riigikogus Keskerakonna liige Kersti Sarapuu. „Ma ei nõustu arvamusega, mille kohaselt antud eelnõu suunaks eestlasi rohkem jooma, ei, seda kindlasti me ei taotle, kuid meie eesmärk peab olema ebanormaalse piirikaubanduse pidurdamine. Pidev alkoralli ja koju varude ladustamine mõjutab tervist,“ lisas ta.

Reformierakonna liige ja parlamendi asespiiker Siim Kallas ütles oma sõnavõtus, et erakond on pettunud, sest nende parandusettepanekuid eelnõu juures kuulda ei võetud, ometi ollakse valmis eelnõu poolt hääletama. „Eelmise valitsuse kehtestatud aktsiiside tõstmise seaduse eesmärk ei olnud mitte alkoholipoliitika, vaid riigikassa täitmine. Alkoholipoliitika oli ja on vaid kaasnev nähtus, tõsine nähtus. Rahanduslikus mõttes äparduti kapitaalselt. Eesti rahvas kaotas ebaõiglaselt naaberriigi riigikassale rohkem kui 300 miljonit eurot,“ ütles Kallas.

Sotsiaaldemokraadid olid eelnõu vastu ja nende esindaja Riina Sikkut nimetas seda katseks ajas rännata. „Muidugi tuleb vead parandada ja selleks me võime soovida pöörduda tagasi 2016. aastasse, esimese vabariigi aega, 19. sajandisse või muinasaja lõppu, aga õnneks või kahjuks ei ole see võimalik,“ ütles Sikkut, kes juhtis tähelepanu sellele, et maaletoojate, tootjate, müüjate, tarbijate, Soome valitsuse ja Läti valitsuse käitumist ja otsuseid parlament muuta ei saa.

„Eesti Arstide Liidu president Jaan Sütt kirjutas täna oma arvamusloos, et kõige tagasihoidlikumate arvestuste põhjal suurendab see aktsiisilangetuse järel kasvav tarbimine juba esimesel aastal surmade arvu 150 võrra,“ lisas ta.

Tallink Grupi juht Paavo Nõgene on öelnud, et alkoholiaktsiisi langetus väärib kiitust ja nemad on valmis alates 1. juulist hindu langetama. "Seda päeva esimese laeva väljumisest," märkis ta.

Seaduse seletuskirjas märgitakse, et alkoholi aktsiisimäärade langetamisega antakse ettevõtjatele võimalus vähendada alkoholi hindu, et saada kontrolli alla alkoholi piirikaubandus Lätist. Alkoholi odavnemisel võivad väheneda Lätist soetatud alkoholi kogused ja kasvada Eestist ostetud alkoholi kogused, öeldakse seletuskirjas.

Teise lugemise käigus tegi rahanduskomisjon täienduse, mille eesmärk on ennetada aktsiisikauba, millelt on juba Eestis aktsiis tasutud, vedu Eestist teise liikmesriiki ja sealt tagasi Eestisse uue madalama aktsiisimaksu rakendumiseks. Eestis juba korra tarbimisse lubatud kaubale kohaldatakse seetõttu esmakordsel tarbimisse lubamisel kehtinud aktsiisimäära.

Seaduse poolt hääletas 70 riigikogu liiget ja vastu oli üheksa liiget.

Seadus jõustub 1. juulil.