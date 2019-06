Katre Kõvask: nõudsin endalt liiga palju

"Tipus tõesti on väga üksildane," tunnistas Äripäevale antud intervjuus tippjuht Katre Kõvask. Foto: Andres Haabu

Tere ja Farmi piimatööstuses töötamisele tagasi vaadates tunnistab Katre Kõvask, et tegelikult võib-olla sellist töötempot ei oleks mõistlik endalt nõuda. Uuest ametist Tallinkis loodabki ta leida eelkõige õhinat koos vinge tiimiga midagi uut ehitada.

"Tippjuhtimine kulutab väga palju, vaimselt-füüsiliselt on see väga kurnav. Nii et ma arvan, et igal juhil on mingisugune periood, kus võib-olla tasuks võtta asju natuke lihtsamalt ja vaadata elu teise nurga alt," ütles Kõvask Äripäeva raadio saates "Juhi jutud".