Raadiohommikus: kanarent, Swedbanki kohtulahing ja Eesti idufirma tähelend

Märjamaa ligidal Sillaotsa talus kanu pidav Viire Martma on kanu suveks rendile andnud juba viis suve. Foto: Andras Kralla

Neljapäevases hommikuprogrammis räägime Swedbanki ettevõtete panganduse rahapesu tõkestamise valdkonnajuhi Henri Vaheriga panga käimasolevatest kohtulahingutest ettevõtjatega, keda vihastas kontode sulgemine.

Võtame kõne Londonisse sel nädalal investoritelt 42 miljonit dollarit kaasanud idufirma Zego kaasasutajale ja juhile Sten Saarele ning uurime, millega ta veenis ettevõttesse investeerima Transferwise'i juhi Taavet Hinrikuse.

Viimase aja tormilist arengut Eesti pangandusturul kommenteerib aprillis tegevusloa saanud Holm Banki nõukogu esimees Kaido Veske. Millised tulevikuvõimalused peituvad vastutustundlikus investeerimises ja kuidas globaalses majandusruumis võitjate seas püsida, räägime BaltCapi juhtivpartner Martin Kõdariga.

Üha populaarsema kanarendiäri köögipoole võtame vaatluse alla Äripäeva sõsarlehe Delovõje Vedomosti ajakirjaniku Dmitri Fefiloviga.

Hommikuprogrammi juhivad Juhan Lang ja Indrek Mäe.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega.

11.00–12.00 "Luubi all"

Äripäeva uuriva toimetuse saates on seekord teemaks, et Eesti firma ajas harja punaseks Nigeeria petuskeemide punujatel, samuti räägime, kes on rahapesukahtlustuse saanud Äripanga töötajad, kuidas üks valesti sõlmitud leping võib äri rikkuda ja Siim Kallase ootamatust pihtimusest.

Saadet juhib Marge Väikenurm.

12.00–13.00 "Eetris on Arvamusfestival"

Tehisintellekt on juba praegu inimeste igapäevaelu osa, isegi kui me seda tihti ei märka. See on aga toonud kaasa juriidilised ja eetilised küsimused, mis vajavad tähelepanu juba täna. Kolmanda Arvamusfestivali eeldebati teemaks on just nimelt krattide kasutuselevõtuga tekkivad küsimused, selle pealkiri on „Kas pakirobotit tohib jalaga lüüa?“.

Milliseid muutusi vajab õigusruum tehisintellekti kasutamiseks? Kas tehisintellekt tohib ise otsuseid vastu võtta? Mida hakkavad tegema inimesed, kui lihttööd automatiseeritud saavad? Kes vastutab tehisintellekti otsuste ehk algoritmide eest? Nendele ja paljudele teistele küsimustele üritame saates vastata. Stuudios on Tartu Ülikooli praktilise filosoofia professor Margit Sutrop ja justiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantsler Kai Härmand.

Saadet juhib Tartu Ülikooli praktilise filosoofia teadur Mats Volberg.

13.00–14.00 "Sisuturundussaade“

Aprillis tuli teade, et ASist Koduliising on saanud Holm Bank. Kui palju on neil tänaseks kliente, mis tähtajani pakub Holm Bank Eesti parimat hoiuste intressimäära, kas pangal on plaan laieneda ka Euroopasse, kuidas on läinud Liisi väikelaenudel ja krediitkaardil? Stuudios on Holm Banki juhatuse esimees Indrek Julge ning Holm Banki äriarenduse juht Roul Tutt.

Saatejuht on Andres Panksepp.

15.00–16.00 "Kasvupinnas" (kordussaade)

Saates kõneleme sellest, mida mõista Eesti toidu all – kas Eestis töödeldud ja pakendatud või see, mis on tehtud kohalikust toorainest, siin töödeldud ja pakendatud. Samuti kõneleme sellest, milline on puhas toit – kas väiketalu kahtlase, tõendamata kvaliteediga kaup või see, mis on kasvatatud suurtootmises rangete nõuete järgi, kasutamata näiteks keemilist taimekaitset ja haigustõrjet?

Saate külalised on Grüne Fee Eesti ASi juht, Eesti Aiandusliidu juhatuse esimees Raivo Külasepp ja Sentafarmi perenaine, MTÜ Liivimaa Lihaveis üks eestvedajaid, Liivimaa Lihasaaduste Wabrik OÜ juht Katrin Noorkõiv.

Saadet juhib Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Vahur Tõnissoo.

Saade oli esimest korda eetris 2018. aasta juunis.

Kuulake Äripäeva raadiot sagedusel 92,4 Mhz või otse siit.