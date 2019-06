Eesti lasi koos Kesk-Euroopaga kliimapoliitika karmistamise põhja

Kliimasoojenemise vastaste meetmete karmistamise eesmärk jäeti Ülemkogul kõrvale Foto: EPA

Euroopa Liidu riigipeade tippkohtumisel jäeti 2050. aastaks plaanitud kliimapoliitika punktid välja, sest Kesk-Euroopa Visegradi riigid ühes Eestiga ei olnud nõus järgi andma.

"Visegradi grupp ja Eesti üheskoos suutsid ELi Ülemkogu järeldustest eemaldada igasuguse viite aastale 2050. See tähendab, et me ei olnud nõus uute, veelgi ambitsioonikamate eesmärkidega kliimamuutuste vastu võitlemisel," vahendab Reuters Poola peaministri Mateusz Morawiecki sõnu pärast kohtumist.