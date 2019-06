Nordica juhiks saab ikkagi Gunnar Kobin

Gunnar Kobin Foto: Jaanus Lensment, Postimees/Scanpix

Kui eile ütles Gunnar Kobin, et Nordica lepingul veel allkirja pole, siis täna tuli teade, et just tema asub 1. septembrist Nordica juhatuse esimehe kohale.

Nordica nõukogu esimehe Toomas Tiiveli sõnul on tal hea meel, et ettevõtet hakkab juhtima tunnustatud tippjuht, kellel on eelnev ulatuslik kogemus kontserni juhtimises, ettevõtete restruktureerimisel, uute investorite ja kapitali kaasamisel, samuti tugev taust nii arendus- kui turundustegevuses ja erinevate kontseptsioonide väljatöötamisel. “Kobinil on selge arusaamine väljakutsetest ja võimalustest, mis Eesti lennundusel täna ees seisavad ning usk ettevõtte edukasse tulevikku,” rääkis Tiivel.