Väikelaevatootja: Euroopa-vastased hoiakud tekitavad muret

Alaunaudi omanik ja juht Mark Muru ettevõtte Saaremaal asuvas tootmises. Foto: Tööstusuudised.ee

Äsja Norra turul tuletõrjepaadi hanke võitnud ning huviga muu Euroopa poole vaatava väikelaevatootja Alunaut juhi ning omaniku Mark Muru sõnul teevad ettevõtjaid murelikuks valitsuse Euroopa Liidu vastased hoiakud, sest Eesti pisike turg spetsiifilise valdkonna tegijaid elus ei hoia, vahendab Äripäeva teemaveeb Tööstusuudised.ee.

"Eesti on oma 1,3 miljoni suuruse elanike arvuga paaditootja jaoks mikroskoopiline. Samas oleme võrreldes teiste riikidega täna väga avatud, piiri tagant tuuakse pruugitud veesõidukeid ning uusi töö- ja päästepaate soetatakse läbi suurele ringile avatud riigihangete. Teised püüavad töö- ja maksuraha rohkem enda riigis hoida," rääkis Muru Äripäeva raadio saates "Tööstusuudised eetris".

Alunaut on saavutanud endale Eestis nime ja müüb siin suhteliselt edukaid väikeseid kalapaate, ent kogused on ikkagi väikesed. Muru sõnul tekitavad muret valitsuse Euroopa Liidu vastased hoiakud, kuna "meie erialal Eesti turg meid elujõulisena ei hoia ning see pani vahepeal juba mõtlema, kas sulgeda uksed või kolida mujale riiki".

Laevatootja sõnul ei ole Eesti ettevõtete konkurentsivõime enam teistest nii palju parem võrreldes ajaga, kui siinsed palga- ja tootmiskulud olid väiksemad. Samuti peab ettevõtja praegu oluliseks, et riik rohkem maksukoormustei suurendaks.

"Norra turg on väga tugevalt seaduste ja nõuetega reguleeritud. Teine sama põnev turg on Šveits, kus arvestatakse nii enda rahvuslike normide kui ka Euroopa Liidu regulatsioonidega," toob Muru näiteks ja lisab, et paraku on raske saada lahti vanade Euroopa riikide hoiakust Eesti kui odava maa maine osas. "Näen seda selgelt ka paadimessidel, kus käime end tutvustamas. Meie jaoks on Eesti ilus ja hästi arenenud, aga vana Euroopa jaoks pole vahet, kas tegu on Eesti, Poola või Rumeeniaga. Lääs vaatab meid kui odavamaigulist ja madalama kvaliteediga tootjat, samal ajal kui ida poolt vaadatakse meile alt üles."

