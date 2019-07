Bolt võttis vargsi uued osanikud, raha kaasamine võib jätkuda

Jevgeni Kabanov ütles, et usub oma tööandjasse sedavõrd, et tahtis ka investeerida. Foto: Andres Haabu

Pärast jaanipäeva said Bolti omanikuks teiste seas Ränioru mõjukaimaks eestlaseks peetav Ott Kaukver ja ettevõtte töötaja Jevgeni Kabanov.

Juhul kui ettevõtte väärtus hinnati sama kõrgeks kui eelmisel aastal Daimleri tehingu ajal – miljard dollarit –, kogus Bolt investeerimisringiga minimaalselt 50 miljonit dollarit ehk ligi 45 miljonit eurot. Teisalt on selge, et Bolti turuväärtus on aastaga pigem kasvanud, sest kasvanud on turuosa ja lisandunud uusi ärisuundi.