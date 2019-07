New Yorgis alustas tööd EASi ekspordinõunik

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses (EAS) alustas tööd New Yorgi ekspordinõunik James S. York, kelle abiga saavad ettevõtted tugevdada majandussidemeid USAga ja suurendada ekspordivõimalusi.

New York on äripealinn ja kohtumispaik kogu maailmale, ütleb sealne EASi ekspordinõunik. Foto: Andres Haabu

EASi ettevõtluse keskuse juhi Tanel Rebase sõnul on USA Eesti jaoks üha kasvav eksporditurg, seega on oluline, et meil oleks New Yorgis olemas ekspordinõunik, kes tunneb hästi kohalikke olusid ja oskab Eesti ettevõtjaid aidata. „Sageli on äri tegemiseks vaja kohalikku partnerit, keda ilma kohaliku nõustajata on keeruline leida,“ ütles Rebane.

Ekspordinõunik James S. York ütles, et New York on äripealinn ja kohtumispaik kogu maailmale. „Peab paika ütlus, et kui saad hakkama New Yorgis, saad kõikjal hakkama. Välisesindus New Yorgis on Eesti ettevõtetele tohutult vajalik, sest New York ja sealsed inimesed on värav kogu USAsse,“ lisas York. Tema sõnul oleks ettevõtjatel kindlasti vaja mõista, et USA ei ole ühtne turg. „Siin on 50 kohalikku turgu, millel on oma eripärad, reeglid ja regulatsioonid.“

York arvas, et esialgu saab ta palju tegeleda uute võimaluste avastamise ja otsimisega Eesti toidu ja alkoholi tootjatele. „Tegemist väga keeruliselt reguleeritud alaga, kus mina saan olla ettevõtetele suureks abiks turule sisenemisel,“ lisas ta.

James S. York on tuttav ka Eesti oludega, sest kümme aastat tagasi tuli ta siia elama koos oma eestlasest abikaasaga, nüüd toimetab ta nii Eestis kui ka New Yorgis. „Põlise newyorklasena, kellel on Eesti pere, olen kui silla ehitaja ning uute suhete ja võimaluste looja kahe kodu – Eesti ja USA – vahel,“ lisas ta.

Koos New Yorgiga on EASi ekspordinõunikud esindatud kokku 14 turul. Aasia esindused on Singapuris, Indias, Hiinas, Jaapanis ja Araabia Ühendemiraatides. Euroopa esindused asuvad Soomes, Rootsis, Norras, Taanis, Saksamaal, Prantsusmaal, Hollandis ja Suurbritannias.

Statistikaameti andmetel oli möödunud aastal USA üks neist riikidest, kuhu suurenes eksport kõige enam. Eelmisel aastal eksporditi USAsse 929 miljoni euro eest kaupu. Eestile oli USA mullu tähtsuselt neljas eksporditurg.