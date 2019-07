Colonna ostis Riias hoone, Eestis on valik väike

Roberto De Silvestri. Foto: Veiko Tõkman

Investeerimisfirma Colonna investorid ostsid Luminori pangahoone Riias, kus varem asus DNB Pank.

Colonna tegevjuhi Roberto De Silvestri sõnul otsivad nad pidevalt uusi investeerimisobjekte ja esmases huviorbiidis on Tallinn. "Kahjuks on pakkumiste hulk siinsel turul märgatavalt vähenenud," ütles ta. Tema sõnul on Riia Tallinna kõrval üks eelistatumaid piirkondi, kuhu soovitakse investeerida.