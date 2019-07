Operaili veetud kombainid sattusid Paldiski sadamas ahelavariisse

Õnnetus Paldiski Lõunasadamas Foto: kuvatõmmis

Äripäeva käsutuses olevast turvakaamera videost on näha, kuidas eile Paldiski Lõunasadamas Operaili transporditud kombainid põrkasid järjest kokku raudtee kohal oleva konstruktsiooniga. Operaili juht Raul Toomsalu ei soostunud kommenteerima, kelle kombaine riigifirma vedas ja kui suur on tekitatud kahju.

"Kombainidel tulid luugid küljest ära. Nii mastaapne see polnud, et peaksin täpselt teadma," sõnas Toomsalu. Tema hinnangul polnud tegemist suurõnnetusega. "Kui oleksid reaalselt suuremad summad, plahvatused või oht inimelule, siis see oleks raske juhus."