Kõlvart lükkas peatänava projekti edasi

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart (paremal) ei anna praegu Tallinna peatänava projektile heakskiitu. Foto: Andras Kralla

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti juhtimisel otsustas linnavalitsus, et seni kavandatud Tallinna peatänava projekt lükkub edasi, kuna analüüsi järgi kahjustab projekt kõigi liiklejate huve, teatas Raepress.

Kõlvart osutab, et senise eskiisprojekti nõrk koht on selles, et mitte ainult tavatransport ei hakka seisma ummikutes, vaid liiklusanalüüsi järgi ka ühistransport. "Võidutöö autorid on pakkunud välja terve rea ristmike lahendusi, mida ei saa kasutusele võtta ega aktsepteerida," ütles Kõlvart.