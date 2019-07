Rahakrati kogemus: kuidas nelja aastaga nullist finantsvabadusse ronis

Kui veel neli aastat tagasi polnud Rahakratil raha pea üldse, siis tänaseks on tema portfell paisunud 100 000 euroni ning eelmisel kuul teenis ta passiivse sissetulekuna 1700 eurot.

Rahakratt jagas investeerimisfestivalil oma kogemusi. Foto: Andres Haabu

„Mul on elus mitmel korral juhtunud nii, et töö on saanud otsa ning olen avastanud end kohast, kus mul pole ei tööd ega pappi,“ rääkis anonüümne tuvimütsiga blogija ja investor Rahakratt Investeerimisfestivalil. „Mul oli vaja kahte või kolme litakat, et ma saaks aru, et nii võib tulevikus veel juhtuda, olen aeglase taibuga, kuid lõpuks jõudis mulle kohale, et kui ma saan head palka, siis tegelikult võiks midagi alles ka jätta, et vähem tööandjast sõltuda.“