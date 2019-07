Ehitaja unistab: kui saaks teada, millal luba tuleb

Ehitus- ja kinnisvaraarendusfirma Hausers Grupp omanikud. Foto: Andras Kralla

Ehituslubade saamine on muutunud küll kiiremaks, olulisem on aga ettevõtjate jaoks see, et nad saaksid loa kättesaamise aja ette teada ja graafikutesse kirjutada. Detailplaneeringu menetlemine võib raskemal juhul aega võtta ka üle kümnendi.

Ehitusfirma Hausers Grupp näeb ehituslubade menetlemise ajamahukust suure tegutsemistakistusena. Ettevõtte juhatuse esimees Madis Mägi ütles, et keskeltläbi võib ühe ehitusloa menetlemine aega võtta umbes üheksa kuud. „Paremad näited on kuus kuud, kehvemad üle aasta,“ ütles Mägi.