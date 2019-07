Raadiohommikus: päikeselisest Eesti suveürituste ärist ja murepilvedest Hiina kohal

Hiina pealinn Peking Foto: Sirje Rank

Hiina majandus kavab viimase 27 aasta aeglaseimas tempos – esmaspäeval avalikustatud Hiina valitsuse statistika järgi kasvas Hiina majandus selle aasta teises kvartalis 6,2%, mis on viimase aja kõige aeglasem kasvutempo. Hommikuprogrammis on külas Hiina ekspert Leslie Leino, kellega koos maailma suuruselt teise majanduse kohale kogunenud murepilvi analüüsime.

Pikemalt peatume suveürituste äril. Kui suur roll on suurüritustel kohaliku äri edendajana ja milliste väljakutsetega peavad ürituste korraldajad ja teenusepakkujaid maadlema? Nendel teemadel jagavad oma mõtteid Tartu hotelliärimees Verni Loodmaa, Haapsalu American Beauty auto-show' korraldaja Karol Kikkas ja Carmen Cateringi omanik Argo Koppa.

Euroopa Parlament valis teisipäeva hilisõhtul napi häälteenamusega Euroopa Komisjoni uueks presidendiks Saksa konservatiivi Ursula von der Leyeni. Neeme Korv Äripäeva arvamustoimetusest küsitles sel teemal poliitikavaatlejat Ahto Lobjakat.

Stuudios on uudistetoimetaja Priit Pokk ja saatejuht Hando Sinisalu.

11.00–12.00 "Luubi all". Tänases saates räägivad uuriva toimetuse ajakirjanikud, kuidas kukkus põhja ettevõtja Tiiu Järviste firma, riigiprokuratuuri ja poliitikute kokkumängu kahtlusest, kuidas jätkub nn Facio tegemine ja mismoodi üritas võlgades ärimees Tallinna vanalinnas kortermaja kaaperdada. Saadet juhib Marge Väikenurm.

12.00–13.00 "Eetris on Arvamusfestival". Tänapäeval on keeruline leida inimest, kes mingil moel tehnika või tehnoloogiaga kokku ei puutuks. Robootika ja tehisintellekti areng toob kaasa arenguid pea kõigis eluvaldkondades, alustades kommunikatsioonist ja transpordist ning lõpetades terviseteenuste ning sõjaväega. Uus põlvkond on harjunud, et programmeerimine on sama oluline kui kirjaoskus ja kõike keerukat või tüütut annab automatiseerida. Kuidas ennast uue generatsiooni jaoks valmis panna? Mis roll on inimesel tulevikus? Mis saab meie töömaailmast? Sellest räägivad Arvamusfestivali eeldebatis robootikahuviline Sander Laas, Insplay tegevjuht Andres Sirel ning suvekooli Hüppelaud tegevjuht Ede Schank Tamkivi. Arutelu juhib Robotexi tegevjuht Ave Laas.

13.00–14.00 "Tallink 30". Tallink Grupp on Läänemere suurimaid ning edukamaid reisilaevafirmasid, mis teenindab aastas üle 9 miljoni reisija. Saates selgub, milliste suuremate projektidega Tallink ja laevateeninduse meeskond täna tegeleb, kuivõrd konkurentsivõimeline Tallinki laevastik on ja mis ootab laevandussektorit tulevikus. Külas on Tallinki laevateeninduse juht, peakapten Tarvi-Carlos Tuulik. Küsib Andres Panksepp.

15.00–16.00 "Kasvupinnas". Jaanuaris täitus Eestimaa Talupidajate Keskliidul (ETKL) 30. tegutsemisaasta. Ajad ja olud on olnud erinevad, kuid alati on liidu eesmärgiks olnud peretalude eest seismine. Kordame saadet, milles räägime nii ETKLi sünnist ja algusaastatest kui ka tänastest tegemistest ja tulevikuplaanidest. Saatekülalised on Eestimaa Talupidajate Keskliidu juhatuse liige Kerli Ats ja peadirektor aastatel 1992–2016 Kaul Nurm. Saatejuht on Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Vahur Tõnissoo.

