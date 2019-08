Saba ja sarvedega kasumi kasvatajad hoiavad taluelu au sees

Nöökivalt madal piima hind paneb talupidajad muretsema, kuidas hakkama saada. „Ma ei taha iga hommik tõusta mõttega, et vaja on maksta see arve ja see arve. Ei taha kogu aeg rahast mõelda,“ tunnistas Viljandimaal Muraka Farmi pidav Karmo Männik, kelle plaan on talu täielikult isemajandavaks teha.

Muraka Farmis on 150pealine kari, kelle piimatoodang on viimastel aastatel jõudsasti kasvanud. Farmi omanik ja peremees Karmo Männik unistab päevast, mil investeeringuteks võetud laenud on makstud ja piima hind tõuseks normaalsele tasemele. Foto: Andras Kralla / Äripaev

Saarepeedi endise kolhoosi direktori kabinetis kepsutab kümmekond punase-valgekirjut ja musta-valgekirjut vasikat. Ühel päeval saavad neist Muraka Farmi rahategijad.