Uued krüptorahad toovad tõusulaine

Krüptoraha teeb järgmiste aastate jooksul läbi suure arengu ning mida suuremat kasutust vääring leiab, seda suuremaks kujuneb hinnatõus, prognoosis Topia tootejuht ja investor Kristjan Lepik Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Maailma tuntuim krüptoraha - bitcoin. Foto: Chris Ratcliffe

Lepik kinnitas, et on ise krüptorahasse investeerinud. „Väga huvitav perspektiivne valdkond,“ märkis ta. „Usun, et see on miski, mis maailma mahtudes oluliselt kasvab järgneva viie aasta jooksul.“