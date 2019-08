Kaju: jutt valitsuse mõranemisest on Keskerakonna spinn

Jutt valitsuse lagunemisest hiljemalt sügisel on Keskerakonna enda spinn, et EKREt kuidagigi ohjeldada, arvas poliitikavaatleja Andreas Kaju Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

EKRE retoorika välja kannatada on Jüri Ratase ainus võimalus peaministrina jätkata, märkis poliitikavaatleja ja suhtekorraldaja Andreas Kaju. Sestap ei usu ta ka, et Keskerakond valitsusel lõhki minna laseb. Foto: Liis Treimann

Andreas Kaju meelest on tõenäoline, et Keskerakond lasi ise lendu jutu, justkui on võimalus, et valitsus läheb peagi laiali. „Kui sa oled koalitsioonis EKREga, siis sa võid mõelda, et ainus võimalus EKREt suruda koostoimimise raamidesse, on seda teha välise surve kaudu,“ rääkis Kaju.