Põhja-Korea varastas küberrünnakutega 2 miljardit

Põhja-Korea korraldab küberrünnakuid, et teenitud raha eest oma relvaprogrammi toetada. Foto: Reuters/Scanpix

Põhja-Korea on küberrünnakutega varastanud kaks miljardit dollarit, et selle rahaga relvaprogrammi toetada, vahendab meediasse lekkinud ÜRO raport.

ÜRO raportist selgub, et Pyongyang on võtnud sihikule pangad ja krüptoraha vahetamise platvormid. Ekspertide sõnul on uuritud vähemalt 35 finantsasutuse ründamist, kus on Põhja-Korea käsi mängus olnud, vahendas Reuters. ÜRO andmeil on selliseid rünnakuid olnud 17 riigis.