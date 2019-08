Rain Lõhmus pensionist: ei peaks piirduma esimese ideega, mis pähe tuli

Rain Lõhmus. Foto: Andras Kralla

Pensionisüsteemi reformimise ideega välja tulnud LHV asutaja Rain Lõhmuse sõnul lahendab Isamaa õiget probleemi, kuid Eesti ei tohiks piirduda esimese ideega, mis kellelgi pähe tuli. "Liiatigi - see ei pruugigi olla väga hea," ütles ta.

Lõhmus tahaks, et Eesti saaks esimese riigina maailmas öelda, et esimene sammas on vabatahtlik, liitutav-lahkutav. "See on lihtsalt riiklik pensionikindlustussüsteem, aga ta ei ole vägisi kaela määritud," kirjeldas Rain Lõhmus.