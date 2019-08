Eesti logistikaidu kahekordistab meeskonna

2017. aasta kevadel teatas veoautodele pilveteenuse kaudu vedusid pakkunud Eesti idufirma Palleter, et paneb firma kinni. Sama aasta sügisel saabus uudis, et idufirma tehnoloogia ostis ära üks maailma suurimaid erakapitali fonde TPG Capital ja äri jätkub uue nime all Sixfold, kuid ärimudel erineb varasemast. Foto: Sixfold