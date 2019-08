Uus nädal toob pensionireformis selgust

Peaminister Jüri Ratase sõnul ei ole valitsuses pensionireformi aruteludes mingeid ultimaatumite esitamisi ega näpuga näitamisi olnud. Foto: LIIS TREIMANN

Rahandusministeerium avaldab järgmisel nädalal penisonireformi olulisemad kavapunktid.

Peaminister Jüri Ratas ütles esimese asjana valitsuse pressikonverentsil, et valitsuses ei ole pensionireformi aruteludes esitatud mingeid ultimaatumeid ega ole olnud ka näpuga näitamist. Samuti kinnitas ta, et kui teisest pensionisambast vabaneb riigieelarvesse vahendeid, siis läheb see raha praeguste pensionäride olukordade parandamiseks.