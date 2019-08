Nädala lood. Tühjenev T1 Mall of Tallinn ning segased lood puitmajatootjaga

T1 Mall of Tallin kaubanduskeskus Tallinnas. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Sel nädalal oli Äripäeva lugejate seas populaarseim lugu reportaaž eelmise aasta novembris avatud T1 Mall of Tallinnast, kuhu kliendid sugugi tulla ei taha ning kus poed üksteise järel uksi sulgevad. Põnevaid teemasid jagus mõistagi teisigi.

Järgnevalt teeme ülevaate Äripäeva selle nädala olulisematest lugudest.

T1 jääb tühjaks

Sel nädalal sai palju tähelepanu nii Äripäeva lugejate seas kui tegelikult ka Eesti muudes suuremates meediaväljaannetes lugu T1 kaubanduskeskusest. Äripäeva ajakirjanik veetis ühe pärastlõuna T1-s ning uuris sealsete poodnike käest, kuidas neil läheb. Erilist entusiasmi ei paistnud: on neid, kes loodavad veel vastu pidada, on aga ka lahkujaid. Nädala eest sulges T1-s kaupluse Skandinaavia rõivabränd NoaNoa. T1 juht Allan Remmelkoor tunnistas, et praegu on keskuses tühjad 15% kaubanduspindadest.

Samas ei tasu aga unustada, et aastate eest oldi kahtlevad ka Ülemiste keskuse edus. Ehk võib T1 saata siiski edu ja mõne aasta pärast on tegu väga eduka keskusega? Loe lugu siit.

Riik sahkerdas numbritega

Teise olulise teemana kirjutasime sel nädalal aga jäätmereformi kavadest, millest keskkonnaministeerium tootjate suure vastuseisu tõttu loobus. Kuna asjast asja ei saanud, oli ainuke variant leida alternatiivne moodus, sest pea kohal oli miljonitesse eurodesse ulatuv trahv. Nii otsustatigi veidi numbrimaagiat kasutada. Kuidas asi käis ja milles maagia seisnes, loe siit

Baltika pääses, aga saatus on lahtine

Sel nädalal sai rohkem selgust ka Baltika aktsiaemissiooni tulemustele. Kui eelmisel nädalal selgus, et emissioon oli edukas (kuigi selle edus ei kaheldud), siis nüüd selgus, et veidi vähem kui 90% Baltikast kuulub nüüd Soome KJK fondile. See omakorda tähendab, et väikeaktsionärid saavad ülevõtmispakkumise. Veel pole kindel, kas see tähendab ka seda, et Baltika lahkub börsilt. Loe lähemalt siit

Oma arvamuse Baltika kohta edastas ka Joakim Helenius, kelle juhitud investeerimisfondile Baltic Republics Fund kuulus kunagi enam kui 34% Baltikast. Mida Helenius ütles, loe siit

Baltika juht Mae Hansen Foto: LIIS TREIMANN

Muuga mosaiik

Kolmapäevase Äripäeva kaanelugu rääkis aga Muuga sadamast ja sealsest verevahetusest. Paljud ettevõtjad rikkaks teinud sadamas tegutsevad nüüd uued nimed, näiteks Olerexi omanikud. Sadamas tegutseb ka ettevõtja Andres Sonn. Mis Muugal toimunud on, loe siit

Pensionireform läheb edasi

Sel nädalal käis arutelu edasi ka pensioni teemadel. Rohkem selgust saab asja aga uuel nädalal, mil rahandusministeerium avaldab järgmisel nädalal penisonireformi olulisemad kavapunktid. Sellest, kaugel asi on, loe siit.

Sel nädalal käis Äripäeva raadio hommikuprogrammis külas ka Baltcapi partner Kristjan Kalda, kes arvas, et palju on neid eestlasi, kes oma pensioniraha ise investeerima hakkavad. "Eestis on inimesi, kes ei ole võimelised isegi palgapäevani välja tulema ilma laenu võtmata, mille protsent on täiesti röövellik… Arvata, et need inimesed hakkavad seda raha investeerima, et sõna „indeksifond“ neile midagi üldse ütleb – see on, ma arvan, ülimalt naiivne," ütles Baltcapi partner Kristjan Kalda Äripäeva raadios antud intervjuus.

Loe või kuula intervjuud siit

Vana Ritsu jäeti maha, äri aetakse uues edasi

Eesti puitmajatööstuse endise uhkuse Ritsu saneerimine jäi katki. Miljonieurose võlaga firma müüdi juulikuus teist korda maha ning sellele anti kurikuulus juhatuse liige. Ritsu nime all käib tegevus edasi uues kehas. Mis Ritsus toimub, loe siit