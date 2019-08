Arvata, et inimesed hakkavad investeerima – see on naiivne!

"Selgelt läheb see raha eratarbimisse ja aastate jooksul suurema vaevaga kogutud raha kaob. Pensionifondide kolmeprotsendisest tootlusest saab üldse null." - Kristjan Kalda Foto: Andras Kralla

Isamaa juht Helir-Valdor Seeder on soovitanud teisest pensionisambast välja võetava raha investeerida lastesse, metsa ja kinnisvarasse, kuid selle sammuga lõikaks inimesed endale jalga, ütles riskikapitaliettevõtte Baltcap partner Kristjan Kalda.

Teisalt on tema sõnul üldse naiivne uskuda, et eestlased oma pensioniraha ise investeerima asuvad. "Eestis on inimesi, kes ei ole võimelised isegi palgapäevani välja tulema ilma laenu võtmata, mille protsent on täiesti röövellik… Arvata, et need inimesed hakkavad seda raha investeerima, et sõna „indeksifond“ neile midagi üldse ütleb – see on, ma arvan, ülimalt naiivne," ütles Baltcapi partner Kristjan Kalda Äripäeva raadios antud intervjuus.