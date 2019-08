Skype'i asutajad investeerisid elektriautode infrasse

Elmo laadimisvõrgustikule on lähiaastatel ohtralt konkurente tulemas Foto: URMAS LUIK, Postimees/Scanpix

Skype’i asutajad investeerisid Ambient Sound Investmentsi (ASI) kaudu laadimistaristu rajamise ja elektriautode rendiga tegelevasse Elektritransport OÜsse. Investeeringu maht ületab pool miljonit eurot.

ASI hinnangul on investeeringu tegemise põhjuseks asjaolu, et elektromobiilsus on märkimisväärse perspektiiviga sektor ja Elektritransport OÜ on ettevõte, millel hea kogemus, tugev meeskond ja kindel nägemus sellest, milliseks Eesti laadimisvõrgustik võiks tulevikus kujuneda.