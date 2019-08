Rail Balticu ehitus algas, kuid küsimusi on mitu

Rail Balticu ehitusel võib materjalipuudust leevendada põlevkivi aheraine massi kasutamine. Foto: Andras Kralla

Eestis on kruusa, liiva ja killustikku Rail Balticu ehitamiseks napilt parasjagu, samas on teada, et mõnes kohas tekib killustikuga probleeme. Lisaks on kerkinud küsimus, kas materjali vedamiseks jätkub piisavalt kallureid ning kui palju Eesti ettevõtted hangetest osa saavad.

Põhjusega on palju on räägitud Rail Balticu rajamisel vaja minevatest maavaradest. Kas pärast trassi valmimist jääb meie karjääridesse veel üldse midagi alles?